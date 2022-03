PSG sempre più stellare, assalto a Lukaku: scambio che beffa la Juve

Il futuro di Romelu Lukaku potrebbe nuovamente cambiare, con il PSG che fa partire l’assalto al gigante belga: lo scambio befferebbe la Juve

Non è un periodo semplice per Romelu Lukaku al Chelsea. Dopo aver lasciato l’Inter il bomber belga è tornato a Londra, lì dove ha iniziato il proprio viaggio tra le big europee. Inizialmente la stagione sembrava promettere bene, ma poi qualche intoppo ne ha pregiudicato il continuo.

Infatti dopo le dichiarazioni su un possibile ritorno all’Inter, che ovviamente non sono piaciute ad allenatore e società, Lukaku ha fatto fatica a ritagliarsi spazio in campo. Nell’ultimo mese infatti sono state solamente due le partite in cui è sceso in campo dal primo minuto, le due di FA Cup. Così in estate potrebbe nuovamente pensare di lasciare il Chelsea, e sulle sue tracce spunta il solito PSG con uno scambio che farebbe sfumare anche i piani della Juventus.

Il PSG mette nel mirino Lukaku: scambio con Wijnaldum e Juventus ko

Ennesima stagione fallimentare per il PSG, che dopo essere uscito prematuramente in Coppa di Francia, viene eliminato agli ottavi di Champions League dal Real Madrid. L’unico obiettivo che rimane ai parigini è il campionato, ovvero il minimo.

Così la società francese inizia già a pianificare i colpi, come sempre stellari, per il prossimo calciomercato estivo. Nel mirino del PSG sembrerebbe esserci finito Romelu Lukaku, attaccante che sembrerebbe essere scontento al Chelsea. Per arrivare al gigante belga i parigini potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Georginio Wijnaldum, che non sta rendendo come ci si aspettava. Ovviamente oltre al cartellino dell’olandese verrebbe aggiunta una somma economica intorno ai 43 milioni di euro. L’inserimento di Wijnaldum nella trattativa però befferebbe la Juventus, che da tempo segue il centrocampista olandese e che vedrebbe sfumare l’occasione di prenderlo.