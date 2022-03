La Juve ribalta l’Inter, arriva l’offerta che cambia tutto

La Juve muove le sue pedine sul mercato, una richiesta specifica di Allegri fa formulare una proposta per beffare l’Inter

Numerosi cambiamenti in vista per la Juventus in vista della prossima stagione, con i bianconeri chiamati a proseguire nel processo di rinnovamento che sta prendendo piede. E che si è avviato in maniera definitiva con l’addio a Paulo Dybala.

Quello dell’argentino con ogni probabilità non sarà l’unico addio pesante al termine della stagione. La dirigenza è intenzionata a compiere una campagna acquisti di spessore, con diversi colpi importanti, per accontentare le richieste di Massimiliano Allegri e dare così sostanza al nuovo percorso avviato con il livornese. Nel frattempo, c’è una stagione agonistica da provare a chiudere nel migliore dei modi: dopo la delusione in Champions League, si può ancora tentare la clamorosa rimonta in campionato, seppur molto difficile, e provare a conquistare la Coppa Italia per mettere nel carniere almeno un trofeo. E dare così il miglior abbrivio possibile per il futuro. Allegri, come detto, vuole rinforzi di qualità e ha una richiesta specifica per l’attacco, con un nome che torna d’attualità e per il quale è pronta una offerta per bruciare la concorrenza dell’Inter.

Il nome è quello di Gabriel Jesus. L’attaccante brasiliano era stato seguito in tempi non sospetti sia dai bianconeri che dai nerazzurri, ma alla fine Guardiola aveva inteso trattenerlo al Manchester City, apprezzandone le qualità. Nell’attuale stagione, ha partecipato con 6 reti e 10 assist in 29 presenze, numeri discreti ma lontani dall’eccellenza. Nella seconda parte dell’annata inoltre il suo minutaggio sta andando a scendere, un segnale sul fatto che possa, stavolta, dire addio sul serio. Il suo contratto scade nel 2023 e un rinnovo appare lontano. Per accontentare le richieste degli inglesi, che pure devono rivedere al ribasso il cartellino per una cifra intorno ai 45 milioni di euro, la proposta è quella di inserire come parziale contropartita in uno scambio Arthur, che sarebbe un giocatore ideale per il gioco di Guardiola.