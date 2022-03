Scambio o sconto: il top club ‘soffia’ Morata alla Juve

Allegri vuole a tutti i costi che Morata resti alla Juventus. C’è un grande ostacolo

Alvaro Morata è senz’altro nei piani futuri di Massimiliano Allegri. E di conseguenza della Juventus, decisa a riscattarlo ma con un forte sconto sui 35 milioni di euro pattuiti due estati fa. Ricordiamo che i bianconeri ne hanno già spesi 20 per il doppio prestito.

La società presieduta da Andrea Agnelli vorrebbe non andare oltre i 15 milioni, considerato che il 29enne nativo di Madrid ha il contratto in scadenza fra un anno e l’Atletico è di fatto obbligato a disfarsene. A tal proposito, rumors dalla Spagna parlano di leggera apertura dei ‘Colchoneros’ allo sconto sul prezzo del riscatto. Altre indiscrezioni provenienti sempre dalla Penisola iberica, invece, sostengono che il Barcellona – al quale Morata (ingaggio da circa 10 milioni) è stato vicinissimo nello scorso calciomercato invernale – abbia tutt’altro che mollato la presa sul numero 9 bianconero. Xavi sarebbe convinto di poter tornare a far breccia nel cuore dell’attaccante. E si sa, il Barca més que un club…

Calciomercato Juventus, scambio o ‘sconto’ su Griezmann: come il Barcellona prova a prendersi Morata

Nonostante la rivalità sporitva, i catalani sono in ottimi rapporti con l’Atletico. Per provare a far contento il suo allenatore, Laporta potrebbe tentare la via dello ‘scambio’: diretto con quel Depay offerto a gennaio proprio alla Juve; indiretto con Antoine Griezmann, proponendo uno sconto di circa 20 milioni sull’obbligo d’acquisto del transalpino stabilita in estate a 40 milioni di euro.