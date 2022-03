Mancini, addio Nazionale: c’è il grande ritorno

Momento di riflessione per Roberto Mancini. Attesa per la decisione del tecnico, corteggiato dalla Premier League

La debacle della Nazionale induce il ct Roberto Mancini a meditare sul suo futuro. La Federazione, in primis Gravina, preme per la sua permanenza a Coverciano. Il tecnico di Jesi invece, prende tempo, rimandando la sua decisione almeno alla prossima settimana.

E così, non si escludono le dimissioni dell’allenatore che ha portato l’Italia sul tetto d’Europa, nell’estate 2021. Il Mancio, potrebbe tornare ad assaporare il campo quotidianamente, guidando un club. Oltre alle sirene francesi, che lo vorrebbero sulla panchina del Psg, non mancano le ipotesi in Premier League.

Il ritorno in Inghilterra, dove ha allenato il Manchester City dal 2009 al 2013, sarebbe gradito ad almeno due società. Si tratta del Manchester United, ormai prossimo a dire addio all’allenatore ad interim Ralf Rangnick, e del Newcastle, in piena rivoluzione in seguito all’arrivo del principe Bin Salman alla guida del club.

Futuro Mancini, Premier League e Psg: lo scenario

Roberto Mancini potrebbe tornare ad allenare in Premier League. L’indiscrezione, riportata da La Stampa, si aggiunge ai rumors che accostano il mister azzurro alla panchina del Psg. La Premier League ha sempre un certo fascino, chissà se il ct si farà abbagliare dal grande calcio inglese, oppure rimarrà ‘in sella’ alla Nazionale.

Il lavoro svolto nelle ultime quattro annate è stato a dir poco straordinario, con 32 vittorie, 11 pareggi e soltanto 4 sconfitte. Nel mezzo il trionfo a Euro 2020, nella finale di Wembley, ed il raggiungimento del record di 37 partite consecutive senza sconfitte. L’unica grande delusione è stata proprio la sconfitta contro la Macedonia del Nord, e prima ancora, i pareggi che hanno portato l’Italia ai playoff. Adesso, sarà Mancini a dover scegliere se proseguire il suo percorso in azzurro fino al 2026 – termine contrattuale – oppure tornare ad allenare in Premier League, laddove ha vinto uno scudetto nel 2011/2012.