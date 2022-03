Sorpresa inglese: la Juventus stupisce tutti e piazza il colpo

La Juventus non si ferma più e pianifica con largo anticipo i prossimi colpi di calciomercato: sorpresa in attacco

La sosta per gli impegni delle nazionale resta uno spazio utile per ricaricare le batterie e puntare al prossimo big match Serie A contro l’Inter. Un Derby d’Italia, di scena a San Siro tra otto giorni e che potrebbe definirsi già decisivo per la corsa scudetto. La Juventus può quindi essere giudice del cammino dell’Inter campione d’Italia anche se, per la società torinese, una delle priorità nell’immediato si chiama calciomercato.

Mancano ancora diverse settimane alla riapertura della sessione estiva ma i piani sono già chiari. Le attenzioni della Juventus sono rivolte quindi in Premier League ed in particolar modo in casa Chelsea, dove non pochi big potrebbero salutare i ‘Blues’ vista la complicata situazione societaria che ha coinvolto Roman Abramovich. Non solo Rudiger per il quale sembra ormai già trovato un accordo per giugno.

Juve, vice Vlahovic da Londra: “Dipende dal Chelsea”

Il ds Cherubini può dunque approfittarne per un altro profilo che, in modo inaspettato, può accasarsi alla corte di Allegri. A parlarne è l’intermediario Mario Cenolli, intervenuto a CMIT TV. Il noto agente è uscito allo scoperto su un profilo che può rappresente il vice Vlahovic per l’anno prossimo.

Si tratta di Armando Broja, di proprietà del Chelsea ma attualmente in prestito al Southampton: “Tutta la Serie A e tutta la Bundesliga lo vuole, molto dipende da quello che succederà al Chelsea”.

In base a come evolverà la situazione in casa Chelsea, potrebbe portare ad un assalto della Juve per il talento che ha collezionato 9 reti ed 1 assist vincente in 31 presenze.