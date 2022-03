Calciomercato Inter, folle idea per il centrocampo: i dettagli

La poca profondità del centrocampo dell’Inter è uno dei problemi riscontrati in quest’ultimo periodo di calo

I tre intoccabili nel centrocampo dell’Inter hanno subito una leggera flessione nell’ultimo squarcio di campionato in corso. I problemi fisici di Brozovic, l’evidente stanchezza di Barella e le prestazioni altalenanti di Calhanoglu non sono passate inosservate, ma l’apporto dalla panchina dei vari Vidal, Vecino e Gagliardini non è stato all’altezza di un maggior minutaggio.

Per questi motivi l’Inter starebbe pensando di puntellare il reparto con colpi da novanta in vista dell’anno prossimo. Tra i vari nomi, una suggestione ha infiammato i tifosi poichè si sta parlando di uno dei migliori centrocampisti in circolazione.

Il nome risponde a quello di Marco Verratti. Il fenomeno del PSG potrebbe pensare di partecipare all’esodo che vuole lontano da Parigi il duo Mbappe-Messi, magari accasandosi proprio in Serie A. Paradossalmente, infatti, il talento azzurro non ha mai messo piede nel nostro campionato essendosi trasferito direttamente dal Pescara di Zeman quando ancora militava in Serie B.

Inter, sogno Verratti: le cifre sono proibitive

Il centrocampista ha però dei costi spropositati, specie per il campionato italiano. Difficilmente infatti il PSG lo lascerebbe partire per meno di 80 milioni. Il suo stipendio, inoltre, si aggirerebbe sui 10 annui, cifra che abbatte quasi qualsiasi barriera in Serie A.

L’unica soluzione per un club come l’Inter sarebbe quella di una maxi cessione volta a finanziare il colpo. Un’uscita “alla Lukaku” per intenderci, che garantirebbe un introito utile per sistemare in parte le casse e da poter reinvestire. Nel reparto l’unico con grandi richieste è Barella.

L’ex Cagliari è bramato dal Real Madrid di Carlo Ancelotti, anche lui bisognoso di un ricambio generazionale nel trittico Casemiro-Modric-Kroos che domina la scena internazionale da parecchi anni. Barella, però, è un pilastro del presente e del futuro per l’Inter, che difficilmente vorrà privarsi di un classe ’97 già così decisivo sotto ogni aspetto.