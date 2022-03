La Roma cede e frega il Milan: Mourinho ne prende due

Mossa a sorpresa della Roma, una super cessione apre a Mourinho la strada per due acquisti top da soffiare al Milan

Il finale di stagione della Roma può aver acquisito un senso diverso con la netta vittoria nel derby per 3-0 contro la Lazio. Una vittoria che significa molto: riscatto del ko dell’andata, sorpasso in classifica ai rivali, possibilità di godere del booster psicologico nelle ultime gare dell’annata.

Se in classifica la rincorsa Champions appare ormai troppo complicata (8 punti di ritardo da una lanciatissima Juventus), si può comunque far bene e chiudere col miglior piazzamento possibile. Un quinto posto per la prima annata di Mourinho sotto il Colosseo non sarebbe da buttare. E c’è anche la Conference League in cui i giallorossi a questo punto credono, per alzare un trofeo continentale che darebbe prestigio. La sensazione è che si possano mettere le basi per un futuro interessante. Anche mediante qualche mossa a sorpresa, che però potrebbe assicurare il rafforzamento ad alto livello della squadra.

Roma, l’addio ad Abraham vale oltre 100 milioni: il doppio colpo top

La carta da giocare potrebbe essere Tammy Abraham. Il centravanti inglese, con la doppietta nel derby, ha portato a quota 23 il suo bottino di gol stagionali in tutte le competizioni, e non è ancora finita qui. Sembrerebbe paradossale l’idea di rinunciare a lui, ma dall’Inghilterra bussano e intendono ricoprire la Roma di milioni. Se il Chelsea ha una clausola di recompra da circa 80 milioni di euro, secondo il ‘Daily Mail’ Manchester United e Manchester City potrebbero sfidarsi giungendo addirittura a una cifra prossima ai 120 milioni di euro. Una quota che la Roma potrebbe reinvestire pesantemente sul mercato, mettendo nel mirino due giocatori di livello top, con relativo ‘sgarbo’ al Milan. Come noto, Mourinho è in ottimi rapporti con il connazionale Jorge Mendes, al quale potrebbe rivolgersi per strappare il portoghese ai rossoneri. E occhio alla pista Icardi: l’argentino è ormai un corpo estraneo al Psg, per rilanciarsi ripensa all’Italia e sotto l’ala dello ‘Special One’ potrebbe ritrovare il fiuto del gol.