Non solo Dybala, niente rinnovo: la Juventus ha già il sostituto

La Juventus pianifica il futuro e dopo il mancato rinnovo di Dybala decide di lasciar partire un altro giocatore a zero: c’è già il sostituto

La rivoluzione della Juventus è già iniziata. I primi passi sono stati mossi a gennaio, quando i bianconeri non hanno badato a spese per rinforzare attacco e centrocampo, acquistando Dusan Vlahovic e Denis Zakaria. Due acquisti atipici per il mercato invernale, che hanno tracciato però la strada per la prossima stagione.

A far parte di questa rivoluzione è anche Paulo Dybala, che lascerà la Juventus a fine stagione a parametro zero, ma non sarà l’unico. Infatti la società bianconero non sembrerebbe intenzionata a prolungare nemmeno il contratto di Mattia Perin, portiere in scadenza a giugno. Così la Juventus è già alla ricerca di un suo erede che possa essere il vice Szczesny per la prossima stagione, e il mirino sembrerebbe essere puntato in Serie A.

Juventus, addio Perin: Audero o Vicario come vice Szczesny

Anche la porta sarà un reparto su cui la Juventus dovrà investire in estate, visto l’ormai quasi certo addio di Mattia Perin a parametro zero. Per trovare il nuovo vice Szczesny i bianconeri sembrerebbero aver puntato il mirino in Serie A, osservando in particolare due profili.

Il primo sarebbe quello di Emil Audero, portiere che è cresciuto proprio nelle giovanili juventine e che nel 2019 è stato ceduto alla Sampdoria, dove continua a mostrare qualità importanti. L’altro invece sarebbe Guglielmo Vicario, portiere in prestito all’Empoli ma di proprietà del Cagliari. L’estremo difensore classe 1996 che quest’anno ha parato ben quattro rigori su sette. Dunque uno dei due potrebbe essere scelto dalla Juventus come vice Szczesny, e potrebbe essere anche un’ottima opzione per il futuro tra i pali anche come erede del polacco.