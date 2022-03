Per Donnarumma la decisione è presa: arriva l’annuncio

Donnarumma sta vivendo una stagione molto delicata al PSG culminata con l’eliminazione agli ottavi di Champions League

Donnarumma non sta vivendo la stagione che sognava a Parigi. Dopo l’addio al Milan il giovane portiere ha sposato l’ambizioso progetto PSG con l’obiettivo di giocare in una squadra di stelle e di vincere trofei, su tutti la tanto agognata Champions League.

Il finale lo conosciamo tutti: eliminazione agli ottavi contro il Real Madrid di Ancelotti con annesso errore nella gara di ritorno. Oltre a questo, la sua stagione è stata caratterizzata da una costante alternanza con Keylor Navas che sicuramente ha fatto storcere il naso a Donnarumma, il quale probabilmente si aspettava la titolarità indiscussa.

Ora il portiere dovrà decidere cosa fare del suo futuro. Il PSG punta su di lui, ma Navas ha un contratto fino al 2024 e lo spettro di un dualismo anche nella prossima stagione c’è. A consigliare l’estremo difensore della Nazionale ci ha pensato un suo ex collega.

Zenga consiglia Donnarumma: le sue parole

In un’intervista rilasciata al ‘Corriere dello Sport’ Walter Zenga ha parlato della situazione che sta vivendo Donnarumma a Parigi. In primis ha commentato l’errore contro il Real Madrid, definendolo “frutto di una situazione di gioco”, rimarcando sia la parata nel primo tempo su Benzema, sia quanto fatto da Donnarumma nell’Europeo.

Zenga è poi arrivato sulla questione alternanza. Qui sta secondo lui il nocciolo della questione. Un portiere come lui non può “stare un’altra stagione a giocare il 50% delle partite”. Non è la situazione ideale per lui – continua Zenga – insistendo su come Gigio debba “decidere il suo futuro” al più presto.

Sarà un’estate difficile per Donnarumma. I top club europei sono di fatto tutti già sistemati tra i pali e l’ipotesi di un addio sembra remota. Gigio dovrà quindi conquistarsi sul campo la fiducia del nuovo tecnico e dei compagni, magari facendo tesoro del consiglio di Zenga.