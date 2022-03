CMWEB | Quaranta milioni, ora si prendono Raspadori

Tutti pazzi per Giacomo Raspadori: l’attaccante del Sassuolo piace a tanti club d’Italia e d’Europa: la situazione

Addio immediato per il giovane attaccante del Sassuolo, finito nel mirino di Juventus e Inter e non solo: assalto anche dalla Premier League.

Nel Sassuolo dei gioielli che non finiscono mai, l’ultimo che l’ad Giovanni Carnevali sta lucidando da un po’ è Giacomo Raspadori. Per dire che Scamacca e Frattesi hanno sicuramente un mercato importante ale spalle e davanti a loro, ma il ventiduenne nato a Bentivoglio, in provincia di Bologna, e cresciuto a Castel Maggiore, è quello attorno al quale il mercato italiano e internazionale sta letteralmente impazzendo. Lui, che per caratteristiche tecniche si paragona a Sergio Aguero e, da tifoso interista quando era più piccolo, ha sempre detto di ammirare Samuel Eto’o, lavora a testa bassa, agile, veloce, bravo a creare scompiglio tra le linee. Insomma, Raspadori ha davvero tutto per rubare l’occhio e accendere l’entusiasmo di diversi club.

Lo stesso Carnevali non ne fa mistero, ha il polso della situazione, ovviamente, e sa che le pressioni per il suo attaccante piovono da più parti. Il Sassuolo non ha fretta di chiudere, questi ultimi due mesi di campionato potrebbero aggiungere qualche milione e far alzare ulteriormente il prezzo del cartellino del giocatore, che attualmente su attesta tra i 35 e i 40 milioni. Il talento di Raspadori non è sfuggito nemmeno al ct Roberto Mancini che quasi da subito lo ha fatto salire dalla Under 21 di Paolo Nicolato dove era appena arrivato.

Ma quante e quali sono le pretendenti che hanno messo gli occhi su Raspadori? Tante. In Italia tutte le big ci stanno pensando, dalla Juventus (che l’attacco ha cominciato a rivoluzionarlo) al Milan, dal Napoli (“Raspa” sembra il sostituto naturale di Insigne) alla Roma che proprio in questi giorni ha cominciato ad accendere con convinzione i suoi radar sulla punta neroverde e che per la prossima stagione cerca maggiori variabili sul gol, ora quasi un’esclusiva per Abraham e Pellegrini nella squadra di Mou. C’è anche la Fiorentina nella corsa all’attaccante del Sassuolo: e non è trascurabile il fatto che i viola abbiano in cassa i soldi incassati da Vlahovic che saranno pure distribuiti in tre esercizi ma ti fanno sentire al sicuro.

Calciomercato, le big della Premier su Raspadori

Anche l’Inter non è affatto rimasta indifferente alle qualità della punta del Sassuolo: la squadra di Simone Inzaghi finora è anche l’unica tra le grandi colpita in questa stagione da Giacomo che, con i suoi 9 gol in campionato, è vicino alla doppia cifra. C’è da dire che il club nerazzurri è molto concentrato su Scamacca e sta valutando anche Frattesi, difficile immaginare che realizzi un pacchetto così importante tutto dal Sassuolo. Ma non si può escludere che il tiro venga aggiustato nel corso del tempo che manca al mercato d’estate: Raspadori potrebbe salire nell’indice di gradimento e il mercato prendere strade diverse rispetto a quello che ora sembrano piuttosto indirizzate.

Poi c’è la Premier, dove finora (era gennaio) la mossa ufficiale l’ha fatta il Newcastle, sentendosi rispondere “no grazie” rispetto ad una offerta da 30 milioni di euro. Londra segnale movimenti sponda Arsenal e Tottenham, pronte ad accendere un derby di mercato per Raspadori. Se guardando l’Inghilterra, la quotazione del gioiello d’attacco di Dionisi rompesse il muro dei 40 milioni per il cartellino, non ci sarebbe da meravigliarsene. Molto di tutto questo si capirà nei prossimi due mesi.

F.S.