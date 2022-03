Italia-Macedonia, Mancini sorprende tutti e li lascia a casa

Una gara dall’importanza vitale per l’Italia di Roberto Mancini che questa sera sfiderà la Macedonia per i Playoff Mondiali

Vincere per continuare a sperare di staccare il pass per il prossimo Mondiale in Qatar. L’Italia di Roberto Mancini è chiamata a ruggire sin da stasera, quando al ‘Renzo Barbera’ di Palermo arriverà la Macedonia. Vincere per poi pensare alla sfida, in semifinale, contro la vincente di Portogallo-Turchia. Intanto, però, il ct azzurro deve fare i conti con alcuni indisponibili e non poche scelte tecniche che stupiscono. Diversi, dunque, gli esclusi da Mancini anche per scelta dello stesso commissario tecnico.

Non ci sarà Manuel Locatelli, nonostante sia tornato negativo nelle scorse ore. A riposo anche Leonardo Bonucci che fisicamente non è ancora al meglio: Mancini spera di recuperarlo per la finale. Out anche Gollini, Biraghi e Luiz Felipe in difesa. Escluso in mediana Sensi mentre dalla trequarti in su, non ci saranno Zaniolo, Zaccani, Belotti e Scamacca.

Mancini ne sceglie 23: l’elenco completo

Ecco l’elenco dei convocati di Roberto Mancini:

PORTIERI: Sirigu, Cragno, Donnarumma

DIFENSORI: De Sciglio, Chiellini, Emerson Palmieri, Acerbi, Florenzi, Mancini, Bastoni

CENTROCAMPISTI: Tonali, Cristante, Verratti, Pellegrini, Jorginho, Joao Pedro, Pessina, Barella

ATTACCANTI: Insigne, Berardi, Immobile, Politano, Raspadori.