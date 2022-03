Hakimi torna in Serie A: maxi offerta da 110 milioni

Il laterale del PSG, Hakimi, non sarebbe più felice a Parigi: pronto l’addio al prestigioso club francese, servono 110 milioni

Un’idea in ottica futura: Hakimi vuole lasciare immediatamente il PSG per essere protagonista nuovamente in Serie A.

L’ex laterale dell’Inter, diventato grande in Serie A sotto la gestione di Antonio Conte, non sarebbe più felice al PSG. Il suo trasferimento in estate non ha portato gli effetti desiderati e così intende subito andar via dal prestigioso club parigino. Possibilità anche per un suo ritorno in Serie A offrendosi anche a Inter e Juventus: l’ostacolo è dovuto attualmente al costo del cartellino e dell’ingaggio. In totale servirebbero così circa 110 milioni per provare a strappare Hakimi dal PSG.

Calciomercato, Hakimi pronto a dire addio al PSG

Come svelato dall’emittente francese, RMC Sport, lo spogliatoio del PSG è diventato una polveriera con casi ovunque, anche tra i nuovi arrivati, tra cui Achraf Hakimi, che sta vivendo l’avventura in maniera non troppo esaltante. Lui è molto legato a Kylian Mbappe, e così non andrebbe d’accordo con diversi compagni di squadra, soprattutto per quanto riguarda i sudamericani con un rapporto considerato molto freddo. Hakimi è pronto anche a tornare in Serie A per essere nuovamente protagonista dopo gli ultimi mesi ormai vissuti senza troppo entusiasmo sotto la gestione Pochettino.