Arriva l’annuncio, la Juve trema: “Esclusa dal campionato”

Un annuncio che non lascia tranquilla la Juventus per il futuro: i bianconeri rischiano l’estromissione dalla Serie A

Il successo sulla Salernitana è ormai alle spalle, la Juventus approfitterà quindi della sosta per le nazionali per ricaricare le batterie in attesa di scendere nuovamente sul rettangolo verde per il Derby d’Italia, di scena all’Allianz Stadium, contro l’Inter. Non solo la Serie A, però, tra i temi caldi in casa Juventus. Dall’addio ormai annunciato di Dybala fino alle recenti dichiarazioni che fanno tremare la società di Andrea Agnelli per il futuro prossimo.

Gabriele Gravina, presidente dell FIGC, è stato intervistato da ‘La Repubblica’, spaziando su diversi temi. Gravina parla anche della possibie assenza dell’Italia dal prossimo Mondiale e dalle possibili dimissioni senza la qualificazione: “Solo un folle lega la politica al risultato sportivo. Voglio vincere, ditemi dove andare a piedi per vincere queste due partite e ci vado. Che presupposti ci sono per dimettersi? Nessuno”.

Gravina avverte la Juventus: l’annuncio

Gravina, però, torna anche a discutere di Juventus e del controverso progetto Superlega che nei mesi scorsi ha sconvolto gli equilibri del calcio, salvo poi essere messo in naftalina in vista del futuro. Un piano che ha coinvolto diverse grandi società europee, Juventus in primis. Il presidente della FIGC è però categorico e avvisa la ‘Vecchia Signora’: se dovesse davvero vedere la luce la Superlega, allora per i bianconeri sarebbero guai. “Se diventasse realtà, la Juventus sarebbe fuori dal campionato italiano. La Superlega è la risposta sbagliata ad un’esigenza reale”, ha dichiarato Gravina.

Che ha poi aggiunto: “Anche l’Italia deve ragionare su come migliorare la qualità del campionato e renderlo più appetibile per i mercati in espansione come quello arabo dove, al momento, raccoglie poco”.

La società di Andrea Agnelli è quindi avvertita, con la nascita della Superlega non vi sarebbe più spazio per la Juventus nel campionato di Serie A.