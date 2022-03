Attacco alla stella, futuro in bilico: “Non si allena più”

Il top player torna a far discutere, con un durissimo attacco arrivato nelle scorse ore: le dichiarazioni

Un finale di stagione rovente attende i top club europei che, nelle prossime settimane, sono attesi a fare i conti con i risultati che il campo è pronto ad attribuire. Non è tutto oro ciò che luccica, però, ed una delle società che non sta vivendo un momento eccellente è certamente il PSG di Mauricio Pochettino. Un’eliminazione che ancora brucia quella in Champions League contro il Real Madrid di Ancelotti, con i francesi reduci anche dal recente ko per 3-0 in casa del Monaco.

Tra i nomi illustri finito al centro della critica vi è soprattutto quello del brasiliano Neymar. Il giornalista Daniel Riolo, intervenuto su RMC Sport durante il programma ‘After Foot’ non ha usato mezzi termini per definire una situazione tutt’altro che ideale in quel di Parigi. Il PSG e Neymar nel mirino, con il momento del brasiliano che sembrerebbe ai limiti del disastroso da quanto ripreso da ‘Marca’

PSG, Neymar asfaltato: “Vuole vendicarsi”

Il quotidiano spagnolo riprende le dichiarazioni di Riolo con il campione verdeoro nel mirino: “Neymar non si allena più, arriva in uno stato pietoso. È così, Neymar vuole vendicarsi del PSG. È inrottura totale sia con il club che con lo spogliatoio”. Il giornalista si è poi sbilanciato sul destino del gioiello brasiliano, verosimilmente lontano da Parigi: “I tifosi del PSG non se ne fregano delle buffonate di Neymar o del suo documentario su Netflix. Sta facendo danni al club, bisogna lasciarlo andare via, sta rovinando il PSG”.

Un attacco durissimo quello di Riolo che si sposta infine anche sulla società francese, non risparmiando nessuno: “Il PSG non è più un club, non c’è un filo conduttore. L’allenatore non c’è più ed il presidente non ha detto una parola dopo un tale disastro. Una sconfitta totale“.

La prossima estate, dunque, il PSG valuterà anche il futuro di Neymar che è attualmente in scadenza il 30 giugno 2025.