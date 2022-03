Niente allenamento con la Nazionale: allarme in casa Milan

Milan in ansia per le condizioni di Maignan. Non ha partecipato alla sessione di allenamento con la nazionale francese

La pausa per le nazionali è un momento solitamente poco amato dagli allenatori. Il rischio infortuni è alle porte, e potrebbe incidere sul finale di stagione, soprattutto su un torneo equilibratissimo come quello della Serie A. In particolare, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, resta in apprensione per il portiere Mike Maignan.

Secondo la stampa francese infatti, l’estremo difensore rossonero non ha partecipato alla seduta di allenamento prevista nella giornata di martedì 22 marzo. Maignan, ha accusato un dolore al tendine d’Achille, rimanendo precauzionalmente ai box. Al momento resta in ritiro con la Nazionale francese, mentre il Milan monitora la situazione fiducioso.

Milan, non solo Maignan: il punto sugli infortunati

Al di là degli impegni con la nazionale francese, attesa dalle due amichevoli con Costa d’Avorio e Sudafrica, il 25 ed il 29 marzo, Pioli spera che Maignan possa rientrare in occasione di Milan-Bologna, il monday night della trentunesima giornata di Serie A. Sono ormai soltanto otto le giornate che separano il Milan dalla conquista dello scudetto: l’appassionante sfida con Napoli e Inter, vede attualmente i rossoneri primeggiare con tre punti di vantaggio sugli azzurri e sei sull’undici di Simone Inzaghi (in attesa del verdetto su Bologna-Inter).

Oltre a Maignan, Stefano Pioli attende il recupero a pieno regime di altri componenti del gruppo. Da Brahim Diaz, Giroud e Tonali, in dubbio anche prima di Cagliari-Milan.