Offerta rifiutata: con la Juve è davvero finita

La situazione precipita in casa Juventus e arriva il rifiuto dell’offerta: questa volta l’avventura in bianconero sembrerebbe finita davvero

La situazione più impellente in casa Juventus è senza dubbio quella dei rinnovi. Infatti ben cinque giocatori hanno il contratto in scadenza a giugno. Tra questi c’è anche Paulo Dybala, numero dieci e uno dei top player della rosa juventina.

Oggi si è svolto il summit decisivo per il prolungamento del contratto della ‘Joya’, tra la dirigenza bianconera e l’entourage dell’argentino. Dopo un incontro durato due ore, ancora una volta l’accordo non sarebbe arrivato. Infatti anche l’ultima offerta di rinnovo non sarebbe stata accettata, così il futuro di Dybala sembrerebbe prendere una decisione ben precisa, ovvero quella che porta fuori da Torino. Sembrerebbe sempre più vicino infatti l’addio dell’argentino a parametro zero, visto l’ennesimo rifiuto del rinnovo e la spaccatura tra le due parti sempre più evidente.