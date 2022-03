Non solo Dybala, un altro bianconero può diventare nerazzurro

Non solo Paulo Dybala: un altro bianconero può salutare e passare in nerazzurro. Tutti i dettagli

Continua la rincorsa in campionato della Juventus di Massimiliano Allegri. Ieri la squadra bianconera ha centrato un altro successo rosicchiando altri due punti all’Inter, prossima avversaria dopo la sosta per le Nazionali in un derby d’Italia da dentro o fuori per la lotta scudetto.

A decidere la sfida con la Salernitana sono stati Vlahovic e il rientrante Dybala, che ha impiegato solo 5 minuti per ritrovare il gol dopo l’infortunio. Nonostante gli elogi delle ultime settimane, Allegri ha invece riservato solo scampoli di partita a Moise Kean. Il centravanti classe 2000 è a tutti gli effetti una riserva in attacco e, con il reparto al completo, sta trovando pochissimo spazio alle spalle di Dybala, Vlahovic e Morata. Per l’ex PSG è spuntata negli ultimi giorni l’ipotesi Torino in Serie A, ma non solo.

Calciomercato Juventus, Kean può diventare nerazzurro

In caso di trasferimento di Duvan Zapata all’Inter, l’Atalanta potrebbe virare sul centravanti classe 2000 della Juventus. Kean troverebbe maggiore spazio e meno pressione in nerazzurro, con la possibilità di crescere sotto la guida di Gasperini. Un’altra ipotesi per il futuro dell’ex PSG è rappresentata dal Sassuolo, club in ottimi rapporti con la Juve. Anche i neroverdi, sempre in caso di cessione all’Inter di Scamacca, potrebbero fare un tentativo per Kean. Il giocatore sarà riscattato dall’Everton per oltre 35 milioni di euro e l’eventuale trasferimento potrebbe concretizzarsi in prestito con riscatto futuro. Staremo a vedere.