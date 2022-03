La Juventus ha già trovato il dopo Dybala: arriva una stella internazionale

Paulo Dybala, attaccante argentino della Juventus di Massimiliano Allegri, è in scadenza di contratto con i bianconeri: le ultime notizie di calciomercato

La Juventus di Massimiliano Allegri continua a correre nel campionato italiano di Serie A. I bianconeri, nell’ultimo turno prima della sosta, hanno regolato la Salernitana di Davide Nicola con un tranquillo 2-0 firmato dai gol di Paulo Dybala e Dusan Vlahovic.

L’ultimo, arrivato nella finestra di calciomercato di gennaio, è ormai centrale nel progetto tecnico della Vecchia Signora, mentre per il primo, oggi inizia una serie di giornate e settimane decisive intorno al suo futuro. Dybala è infatti in scadenza di contratto con la Juventus e, nonostante fosse stato trovato un accordo ad ottobre sulla base di circa 9 milioni di euro a stagione, ora la situazione è cambiata e Arrivabene è pronto ad abbassare la sua proposta e starà alla Joya ed al suo entourage decidere.

Paulo Dybala, ieri a segno con una bellissima azione personale, in questa stagione ha fatto molto bene quando è sceso in campo, ma la tagliola degli infortuni è stata, come sempre per l’argentino, un elemento decisivo. L’ex Palermo ha infatti saltato diverse partite, alcune molto importanti, e la Juventus ha fatto delle riflessioni in merito, considerando anche l’età di Dybala, non proprio giovanissimo essendo un classe 1993. Sullo sfondo c’è l’Inter di Beppe Marotta, grande estimatore dell’argentino, ma in caso di addio, la Juventus avrebbe forse individuato il nome del sostituto.

Calciomercato Juventus, nuovo nome per il post Dybala

Si è parlato molto di un giocatore giovane che potesse prendere il posto di Paulo Dybala, ma attenzione anche all’ipotesi di un’occasione in casa Juventus. Il nome giusto potrebbe infatti essere quello di Thomas Muller, jolly del Bayern Monaco di Nagelsmann. La stella del calcio tedesco, classe 1989, ha collezionato ben 7 reti e 19 assist in Bundesliga ed ha sempre affermato di voler provare un’esperienza all’estero. Il valore di mercato di Muller si aggira attorno ai 20 milioni di euro, forse qualcosa in meno considerando il contratto in scadenza nel 2023, ma il nodo più stringente è sicuramente quello dell’ingaggio del tedesco, decisamente alto per gli standard della Juventus.