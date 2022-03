Sanchez vola in Spagna: scambio e vice Brozovic per l’Inter

L’Inter a fine stagione potrebbe dire addio ad Alexis Sanchez, col cileno verso la Spagna: scambio per arrivare al vice Brozovic

Il rinnovamento della rosa dell’Inter per la prossima stagione è iniziato. La società nerazzurra infatti si è già assicurata il futuro tra i pali acquistando Onana dall’Ajax a parametro zero. Oltre al portiere l’Inter dovrà migliorare anche il reparto offensivo, che potrebbe vedere qualche addio.

Tra quelli sul piede di partenza ci sarebbe Alexis Sanchez, attaccante in scadenza di contratto nel 2023. L’attaccante cileno in questa stagione si è dimostrato un ottimo innesto a partita in corso per Inzaghi, ma in estate potrebbe partire e la direzione potrebbe essere la Spagna. L’Inter potrebbe cogliere l’occasione per trovare il vice Brozovic.

Sanchez verso il Siviglia: l’Inter pensa allo scambio con Gudelj

Il rinnovo di Marcelo Brozovic con l’Inter sembrerebbe essere sempre più vicino, così la società nerazzurra cerca anche il suo possibile vice. Infatti l’Inter potrebbe sfruttare l’interesse del Siviglia per Alexis Sanchez, per arrivare anche al vice Brozovic.

Infatti i nerazzurri potrebbero pensare a uno scambio tra Sanchez e Gudelj, centrocampista che sarebbe perfetto come vice Brozovic per le qualità mostrate in campo. L’idea del Siviglia però non sarebbe la stessa, visto che vorrebbe cercare di acquistare Sanchez a parametro zero in estate. Dunque scambio che sembrerebbe complicato ma per il quale l’Inter potrebbe usare la carta Sanchez.