Non solo Dybala, non firma neanche lui: va gratis al Milan

La Juventus potrebbe perdere a parametro zero un calciatore bianconero in scadenza di contratto: il Milan può strapparlo ai rivali

In casa Juventus continua a tenere banco la situazione legata ai rinnovi. In particolare, c’è tensione sul fronte Paulo Dybala, visti i rapporti non più idilliaci tra la ‘Joya’ e la dirigenza torinese. Non a caso, la ‘Vecchia Signora’ ha rimandato più volte l’appuntamento per il prolungamento del contratto.

Il prossimo incontro è fissato per lunedì, ma potrebbe slittare ulteriormente dato che la società targata Agnelli non vuole più trattare con l’agente dell’argentino Jorge Antun.