L’Inter si cautela: affare in Serie A se Handanovic dice addio

L’Inter continua a lavorare per il futuro tra i pali e pensa a come sostituire Handanovic in caso di mancato rinnovo: affare in Serie A

In casa Inter l’obiettivo è confermarsi campione d’Italia per il secondo anno consecutivo. La corsa scudetto si è complicata negli ultimi tempi, con Milan e Napoli che non si fermano e continuano a vincere.

Nel frattempo la società nerazzurra continua a lavorare anche per il futuro della rosa di Inzaghi, soprattutto per quanto riguarda la porta. Infatti il futuro di Samir Handanovic continua a essere in dubbio, soprattutto dopo l’acquisto di Onana, che dovrebbe essere il primo portiere per la prossima stagione. In caso di addio di Handanovic l’Inter guarda in Serie A per il sostituto.

Inter, rinnovo Handanovic in bilico: idea Dragowski per la porta

L’Inter potrebbe ritrovarsi a cercare un secondo portiere nel calciomercato estivo, dopo l’acquisto di Onana a parametro zero come nuovo numero uno. Infatti il futuro di Samir Handanovic è ancora un punto interrogativo, e per ora il rinnovo del contratto ancora non è arrivato.

Qualora il portiere sloveno non dovesse rinnovare, il piano B di Marotta potrebbe essere quello di virare su Bartlomiej Dragowski. Il portiere della Fiorentina sarebbe valutato circa 15 milioni di euro e in Serie A ha mostrato ottime qualità. Dunque potrebbe essere lui il portiere giusto da affiancare ad Onana nella prossima stagione.