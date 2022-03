CMWEB | La verità sull’interesse dell’Inter per il difensore brasiliano

Nelle ultime ore si è parlato di un possibile interesse dell’Inter per Marcao, difensore centrale brasiliano del Galatasaray: le ultime di calciomercatoweb.it

L’Inter di Simone Inzaghi è impegnata nel campionato italiano di Serie A dopo l’eliminazione in Champions League per mano del Liverpool di Jurgen Klopp.

I nerazzurri si trovano in questo momento dietro al Milan di Stefano Pioli con una partita da recuperare contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Nel frattempo iniziano le prime schermaglie in sede di calciomercato. La Beneamata, molto probabilmente, nella prossima estate dovrà rinunciare a Stefan de Vrij. Il difensore centrale olandese, in scadenza di contratto nel 2023, ha abbassato i giri delle sue prestazioni in questa stagione e una partenza sembra plausibile nei mesi estivi.

Calciomercato Inter, novità sulla caccia al post de Vrij

Il nome più caldo per rimpiazzare de Vrij è senza dubbio quello di Bremer, stella del Torino di Juric. In alternativa, secondo alcuni rumors, sarebbe spuntato anche il nome di Marcao, presunto osservato speciale degli scout nerazzurri in occasione di Galatasaray-Barcellona. Stando alle informazioni che però abbiamo raccolto, non c’è, almeno per il momento, alcun interesse da parte dell’Inter nei confronti del giocatore classe 1996 e valutato circa 15 milioni di euro.