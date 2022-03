Lo ha detto Arrivabene, via dalla Juventus: va da Conte

La Juventus è già concentrata su quello che sarà il prossimo calciomercato estivo: l’ad Arrivabene non si nasconde

Ai microfoni de ‘Il Corriere dello Sport’, l’amministratore delegato della Juventus Maurizio Arrivabene ha parlato di diversi temi e sul momento della squadra di Massimiliano Allegri. La cocente eliminazione dalla Champions League per mano del Villarreal brucia ancora in quel di Torino, anche se il focus è già sulla prossima stagione. Chiudere al meglio l’attuale, conquistando almeno una delle prime quattro posizioni che permetterà l’accesso alla prossima fase a gironi di Champions, per poi dedicarsi da giugno al calciomercato estivo.

Un piano ben delineato e che coinvolgerà, tra le possibili uscite di calciatori in scadenza, diversi nomi di spicco. “Essendo ad della Juve e non solo dell’area sport, altre 3 o 4mila cosine le dovrò fare, entro quest’anno. Comunque so già dove vuole portarmi. Quelli di Cuadrado, Bonucci, Chiellini, De Sciglio e Bernardeschi vi interessano relativamente, giusto?”.

Juventus-Bonucci: spunta l’ipotesi Tottenham

Arrivabene ha quindi ‘avvisato’ sulla possibilità che alcuni big possano dire addio nei prossimi mesi. Tra questi c’è anche Leonardo Bonucci, 34 anni ed in scadenza nel 2024 con la ‘Vecchia Signora’. Alla finestra, per il difensore romano, potrebbe essere il Tottenham di due ex bianconeri Paratici e soprattutto Antonio Conte. Gli ‘Spurs’ sono a caccia di un difensore di peso per rinforzare la retroguardia in vista della prossima stagione e Bonucci, in tal senso, sembrerebbe uno dei profili preferiti dall’ex Commissario Tecnico.

Situazione dunque in divenire, con gli ‘Spurs’ che potrebbero accaparrarsi il cartellino di Bonucci per circa 10 milioni di euro.

Il difensore classe 1987, dopo la breve avventura al Milan ed essere stato accostato alle possibili cessioni durante la scorsa estate, può davvero dire addio alla ‘Vecchia Signora.