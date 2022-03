La Juventus ha scelto il futuro di Morata: decide Simeone

Alvaro Morata e la Juventus: novità in arrivo sul futuro in bianconero dell’attaccante spagnolo di proprietà dell’Atletico Madrid

Un’eliminazione che lascia tanta amarezza e delusione, quella che nelle scorse ore ha visto il tracollo della Juventus all’Allianz Stadium contro il Villarreal. Addio Champions League, almeno per questa stagione, visto che il quarto posto che permetterà il ritorno della ‘Vecchia Signora’ in Europa pare al momento blindato. Uno dei temi caldi per il futuro della società torinese sarà sicuramente il calciomercato che, in vista del prossimo giugno, è destinato ad infiammarsi.

Il nome che sta maggiormente circolando negli ultimi mesi è quello di Alvaro Morata che, tra alti e bassi, non conosce il suo futuro. Dopo un prestito oneroso nelle ultime due stagioni da Madrid verso i bianconeri (20 milioni), il riscatto della punta spagnola è finito in standby. L’accordo per l’acquisto di Morata è fissato a 35 milioni di euro: in tal senso, la ‘Vecchia Signora’ ha un piano ben preciso.

Juventus-Morata, primo rifiuto: il budget per il riscatto

Secondo quanto riferito da ‘Fichajes.net’, il club bianconero ha intenzione di cercare un forte sconto per la permanenza di Morata a Torino. La primissima proposta all’Atletico Madrid, pari a 15 milioni di euro, è già stata rispedita al mittende dai ‘Colchoneros’. Nonostante Morata non rappresenti una priorità per Simeone, gli spagnolo non vogliono svendere la punta 29enne.

La Juventus ha quindi in serbo una nuova proposta: il ds Cherubini è disposto ad arrivare a 20 miloni, non oltre, pur di convincere Simeone a lasciar partire definitivamente Morata in direzione Torino.

Situazione in divenire, dunque, con le prossime settimane che saranno decisive: Morata, in questa stagione, ha messo a segno 11 reti con 7 assist in 39 presenze tra campionato e coppe.