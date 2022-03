Inzaghi ha scelto lui: scambio per il centrocampista del futuro

L’Inter di Simone Inzaghi avrebbe messo nel mirino il nome di Youssef Maleh, centrocampista della Fiorentina di Italiano: le ultime notizie di calciomercato

L’Inter di Simone Inzaghi domani pomeriggio sfiderà la Fiorentina di Vincenzo Italiano in occasione del trentesimo turno del campionato italiano di Serie A.

I nerazzurri arrivano al match di San Siro reduci dal pareggio esterno contro il Torino di Ivan Juric. Un punto d’oro, visto l’andamento della gara, arrivato fra le mille polemiche per il mancato calcio di rigore concesso ai granata per il contatto fra Andrea Ranocchia e Andrea Belotti. Insomma, il momento della Beneamata non è dei migliori e domani contro la Viola servono assolutamente i tre punti per continuare a credere nell’obiettivo scudetto con il Milan di Stefano Pioli che sarà impegnato in trasferta in Sardegna con il Cagliari di Walter Mazzarri, ex allenatore, fra le altre, proprio dell’Inter a cavallo fra le stagioni 2013/2014 e 2014/2015.

L’Inter intanto è anche al lavoro in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. I nerazzurri devono praticamente rifondare diversi reparti, uno su tutti il centrocampo. In estate ci sarà infatti l’addio di Arturo Vidal, che sembra aver rotto con l’ambiente milanese dopo le ultime dichiarazioni. Saluterà anche Matias Vecino, in scadenza di contratto, mentre Roberto Gagliardini, centrocampista arrivato dall’Atalanta, potrebbe essere inserito in uno scambio proprio con la Fiorentina di Italiano.

Calciomercato Inter, Gagliardini pedina di scambio per un centrocampista

L’Inter infatti potrebbe mettere nel mirino il nome di Youssef Maleh, prospetto della Fiorentina di Italiano. Il giocatore marocchino, che possiede anche il passaporto italiano, sta facendo bene in Serie A con la viola e i nerazzurri potrebbero mettere sul piatto proprio il cartellino di Gagliardini nell’ottica di uno scambio secco. Un’ipotesi che, però, non sembra scaldare la dirigenza del club toscana più intenzionata a ponderare delle offerte cash per il centrocampista, valutato almeno 15 milioni di euro.