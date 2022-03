Calciomercato, addio Inter | Torna in Sud America

Un big dell’Inter pronto all’addio a fine stagione: una big del Sud America lo rivuole

L’Inter sta già studiando le strategie di mercato per la prossima stagione che potrebbe portare ad un’altra mini rivoluzione dopo quella della scorsa sessione estiva di calciomercato.

Beppe Marotta e Piero Ausilio sono a caccia di giovani già pronti e i nomi caldi sono quelli dei gioielli del Sassuolo, Frattesi e Scamacca. Due nomi che andrebbero a coprire alcune lacune dei nerazzurri sia a centrocampo che in attacco. Proprio il reparto offensivo subirà diversi cambiamenti a fine stagione e uno dei partenti potrebbe essere Alexis Sanchez. L’attaccante cileno, grande protagonista della vittoria in Coppa Italia contro la Juventus, è stato anche protagonista in negativo della super sfida di Anfield contro il Liverpool.

Sanchez via dall’Inter, opzione ritorno al River Plate

Le sue prestazioni continuano ad essere altalenanti: sprazzi di grande talento, alternati a momenti di poca incisività. Il suo ingaggio è molto alto e l’Inter potrebbe decidere di liberarlo ancor prima della scadenza del contratto, a giugno 2023. Come riportato dal sito spagnolo ‘fichajes.net’, sulle tracce del ‘Nino Maravilla’ ci sarebbe il River Plate.

Sanchez ha già giocato nel club argentino, prima del suo arrivo in Italia all’Udinese nel 2008 e il suo ritorno in Sud America non è impossibile. Il River saluterà Julian Alvarez a fine stagione, già acquistato dal Manchester City e cerca un attaccante di alto livello. Sanchez piace molto a Marcelo Gallardo ma l’ostacolo principale riguarda l’ingaggio. Di conseguenza il cileno dovrebbe ridurselo per sposare il progetto del River Plate.