Assenza pesantissima per l’Inter: Inzaghi ora mischia le carte

L’Inter, nel match contro la Fiorentina, dovrà fare i conti con un’assenza molto pesante: il tecnico Simone Inzaghi mischia le carte

L’Inter ha bisogno di ritrovare se stessa. Il tour de force di febbraio ha fortemente condizionato il cammino nerazzurro, marcando i limiti della rosa. Simone Inzaghi e la sua truppa ancora non sono riusciti a riacquisire la forma migliore, ma necessariamente dovranno cambiare marcia al più presto per non compromettere ulteriormente l’obiettivo scudetto.

Si è rivisto qualche sprazzo del gioco spumeggiante dei mesi scorsi con la Salernitana. Prestazione che ha momentaneamente dato nuova linfa alla speranza dei tifosi, fino al passo indietro di Torino. Ci si aspetta sicuramente che, con l’eliminazione dalla Champions League, la ‘Beneamata’ possa tornare a macinare punti come accadeva nell’ultima parte del girone d’andata. Anche se il calendario da qui in avanti non sorride ai lombardi. Il cruciale derby d’Italia con la Juventus arriverà dopo la sosta, prima di allora l’Inter è chiamata a superare l’ostacolo Fiorentina (domani a partire dalle ore 18:00). Dzeko e compagni si ritroveranno di fronte, tra le mura di San Siro, un’avversaria che crede nei propri mezzi e ha voglia di Europa, perciò l’incontro si prospetta alquanto ostico. Oltre a ciò, si dovrà fare i conti per la seconda volta consecutiva con l’assenza pesantissima di Marcelo Brozovic.

Brozovic salta Inter-Fiorentina: la possibile mossa di Inzaghi

Il centrocampista croato è fondamentale, in quanto è l’unico elemento senza veri e propri sostituti nello scacchiere di Inzaghi. Non a caso, la truppa milanese è andata in evidente difficoltà nelle altre uscite in cui non figurava l’ex Dinamo Zagabria. Nell’allenamento andato in scena oggi ad Appiano Gentile, Brozovic ha svolto un lavoro personalizzato, senza mai prendere parte alla seduta in gruppo. Dunque è praticamente impossibile ormai un recupero per domani e il tecnico piacentino pensa alle possibili soluzioni alternative.

In particolare, il mister potrebbe schierare davanti alla difesa Hakan Calhanoglu, piazzandogli affianco Barella e Vidal. Il cileno è favorito per una maglia da titolare, ma non è da escludere al 100% l’impiego dall’inizio di Gagliardini. Tensione elevata, qualsiasi altro errore dell’Inter adesso potrebbe rivelarsi fatale.