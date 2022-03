Svolta Milan, la cessione monstre rivoluziona l’attacco: doppio colpo

Dalla Serie A al calciomercato, il Milan dovrà resistere agli assalti per l’esterno. Pronti i sostituti

Milan al lavoro in vista dell’impegno di campionato con il Cagliari. Quando mancano nove turni al termine della Serie A, gli uomini di Pioli guardano tutti dall’alto verso il basso. Da adesso in poi, sarà fondamentale non perdere punti, in modo tale da mantenersi a distanza di sicurezza da Napoli e Inter (a -4 con una partita da recuperare). Intanto, Leao, tra i migliori in questa stagione, piace moltissimo ad una big europea.

Otto gol, quattro assist e tante giocate di altissima classe. Un mix di velocità e tecnica, sono soltanto alcune delle caratteristiche di Rafael Leao. I numeri in campionato, ai quali si aggiungono altre tre reti nelle coppe, hanno alimentato l’interesse del Psg. I campioni francesi, in piena rivoluzione dopo l’ennesimo ko in Champions League, sarebbero pronti ad offrire ben 70 milioni al Milan, pur di accaparrarsi il 22enne portoghese.

Una cifra monstre, che Maldini avrebbe modo di reinvestire su un’altro giovane talento. Molto dipenderà anche dal rinnovo di Ibrahimovic: liberarsi del suo pesante ingaggio, potrebbe permettere ai rossoneri di avere una risorsa in più per sferrare l’assalto decisivo.

Calciomercato Milan, ecco i sostitutI di Leao: Maldini su Hazard e Schick

Gli occhi del Milan sono su Thorgan Hazard, esterno del Borussia Dortmund. Fratello di Eden, trequartista del Real Madrid, rappresenta il sostituto ideale di Leao, poichè ricopre la stessa zona di campo. Parte da sinistra per poi addentrarsi in area di rigore e colpire le difese avversarie, oppure servire assist ai compagni. In questa Bundesliga, ha ottenuto 4 reti e un assist, guidando il Borussia al secondo posto.

Classe 1993, Hazard ha un contratto in scadenza nel giugno 2024. Viene valutato attorno ai 40/50 milioni di euro, cifra abbordabile qualora Maldini riuscisse ad incassare 70 milioni dalla cessione di Leao. Non solo, il Milan potrebbe riportare in Italia anche Patrick Schick, autore di 20 gol in campionato con la maglia del Bayer Leverkusen.