Calciomercato, Vidal saluta l’Inter | Beffato anche Sampaoli

Arturo Vidal è gia pronto a lasciare l’Inter a fine stagione: il messaggio inequivocabile del cileno

Comunque vada questa stagione, per l’Inter a fine anno ci sarà una vera e propria rifondazione, soprattutto nel reparto di centrocampo. Sono diversi i giocatori già pronti a lasciare Milano e Marotta e Ausilio hanno già in mente i prossimi obiettivi.

Davide Frattesi è uno dei nomi caldi nel taccuino della società, ma non è il solo. Gagliardini e Vecino potrebbero essere due pedine di scambio per intavolare delle trattative. Un altro con le valige pronte è Arturo Vidal. Il cileno è uno dei giocatori più pagati della rosa e l’Inter, viste le prestazione poco convincenti, non può più permettersi di trattenere un calciatore così costoso. Il Marsiglia è sulle sue tracce e l’allenatore Jorge Sampaoli era vicino a convincerlo ad accasarsi al club francese.

Vidal giura amore al Flamengo e spegne il sogno del Marsiglia

Vidal, però, nelle sue dichiarazioni recenti a ‘TNT Sports’ ha spento le possibilità di un suo trasferimento all’Olympique Marsiglia: “Sogno di giocare nel Flamengo, non posso negarlo e quando accadrà andrò sicuramente e spero sia presto. È un club che mi piace molto. La maglia che ho, mi è stata regalata dal presidente e mi ha riempito il cuore”. Poi l’annuncio diretto: “Se l’allenatore o la dirigenza mi vogliono ci sarà un riavvicinamento e farò tutto il possibile per arrivarci”.

“Il mio obiettivo è molto chiaro, vincere tutto col Flamengo e lottare per la Libertadores, che è un sogno perché è come la Champions League in Europa. È una squadra competitiva, la migliore del Sud America”. Il contratto di Vidal, però, scade nel 2023. Di conseguenza il cileno dovrà trovare un accordo con l’Inter per la risoluzione.