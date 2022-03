Occasione Milan e Juventus, la stella si è offerta: colpaccio estivo

Milan e Juventus alla finestra per il top player in scadenza: occasione e proposta, doppia clamorosa opportunità

Lo scudetto è ancora tutto da conquistare per il Milan che, in testa attualmente alla Serie A, dovrà affrontare il Cagliari nel prossimo turno di campionato. Situazione differente per la Juventus di Massimiliano Allegri, fresca dall’amara eliminazione in Champions League per mano del Villarreal e al centro di numerose polemiche. Due progetti che passeranno inevitabilmente dalla prossima sessione di calciomercato, dalla quale Pioli ed Allegri intendono pesantemente attingere per rinforzare le rose in vista della stagione che verrà.

Milan e Juventus, in ogni reparto, valutano colpi di spessore per poter rimanere ai vertici del calcio italiano e migliorare anche in ottica Champions League. Uno dei nomi che da mesi circola per rossoneri e bianconeri ma non solo è quello di Angel Di Maria. L’esterno ex Real Madrid è destinato a dire addio al PSG tra poche settimane.

Juventus e Milan, occasione Di Maria: “Si è già offerto”

Secondo quanto riportato da Eduardo Inda, direttore di ‘OkDiario’ che è intervenuto ai microfoni di ‘El Chiringuito’, il futuro di Di Maria potrebbe essere in Spagna. L’esterno argentino è in scadenza il prossimo 30 giugno con il PSG e si sarebbe già offerto a Barcellona ed Atletico Madrid per la stagione che verrà. Per ‘El Fideo’, però, sarebbero poche le possibilità di finire alla corte di Xavi; più probabile l’approdo a Madrid alle dipendenze di Simeone. Nonostante sia un calciatore importante per questo PSG, la probabile partenza di Pochettino e l’altrettanto probabile firma di Zidane, hanno allontanato il rinnovo dell’esterno.

Ecco quindi che oltre alle concrete piste che porterebbero Di Maria a Madrid e Barcellona, anche le italiane tornano a sperare nel colpo a costo zero. Dalla Juventus, che ha valutato l’assalto all’argentino in più di un’occasione. Fino al Milan, attualmente in testa alla classifica e che intende rinforzarsi consistentemente in vista della stagione 2022/23.

Nell’attuale annata con il PSG, ha firmato 5 assist e segnato 3 reti, in 25 presenze complessive. Numeri che, nonostante le 34 primavere del campione sudamericano, fanno gola a diverse big italiane e non solo. Di Maria è pronto alla sua ultima grande avventura nel calcio europeo.