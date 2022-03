Lascia il Paris Saint-Germain, Juventus o Milan: tutto deciso

Juventus e Milan sono sempre alla ricerca di giocatori da urlo in vista del futuro: lascia il PSG in estate

Lascerà Parigi al termine della stagione: il top player ha preso la sua decisione, suggestione per Juventus e Milan.

Una situazione che sembra già decisa per quanto riguarda il futuro di Angel Di Maria. Il talentuoso giocatore argentino avrebbe già comunicato la sua decisione alla dirigenza del Psg senza più pensare al rinnovo contrattuale. Le dinamiche sono cambiate negli ultimi tempi dopo esser andato in panchina.

RMC Sports ha svelato così la scelta ormai già ufficiale per quanto riguarda il giocatore argentino, che ha collezionato tanti successi con il PSG. Juventus e Milan continuano a pensare a giocatori di assoluto valore in vista della prossima stagione.

All’età di 33 anni Di Maria continua a mostrare un alto livello di calcio visto che è diventato sempre più al centro del progetto della Nazionale argentina del Ct Scaloni.

Calciomercato Juventus e Milan, suggestione Di Maria

Il talentuoso giocatore argentino sarebbe stato offerto nuovamente a Juventus e Milan in vista della prossima stagione. In estate ci sarà il suo addio con il suo contratto in scadenza nel giugno 2022 senza optare per l’opzione per un altro anno. Di Maria potrebbe sbarcare in Serie A per alzare il tasso tecnico del campionato italiano grazie alla sua esperienza accumulata nel corso degli anni. Un colpo da urlo per le due big d’Italia, che sono al lavoro per programmare il futuro prossimo diventando sempre più competitive in campo internazionale.