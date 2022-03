Bayer Leverkusen-Atalanta 0-1, Boga porta la ‘Dea’ ai quarti | Il tabellino

L’Atalanta vince anche in Germania e supera il Bayer Leverkusen, approdando agli ottavi di Europa League: decisivo il gol di Boga

Vince e convince l’Atalanta, che dopo aver vinto in casa 3-2 contro il Bayer Leverkusen, riesce a espugnare anche la BayArena grazie al gol allo scadere di Jeremie Boga.

La squadra di Gasperini mostra un volto non solito, difendendo per l’intera partita il vantaggio dell’andata e limitando le occasioni offensive dei tedeschi. Oltre a difendere nel migliore dei modi, nella ripresa Gasperini punta sulla velocità di Boga e la scelta premia. Infatti è proprio l’ex Sassuolo a regalare il gol qualificazione scappando via in contropiede e bucando il portiere del Bayer. Atalanta dunque che continua la propria corsa europea e che domani scoprirà l’avversaria dei quarti di finale, sperando di evitare il Barcellona, club sicuramente più temibile di questa Europa League.

Bayer Leverkusen-Atalanta 0-1, ‘Dea’ orgoglio italiano: il tabellino

BAYER LEVERKUSEN (4-3-3): Hradecky; Fosu-Mensah (61′ Bellarabi), Tah, Tapsoba, Hincapie; Palacios (61′ Azmoun), Aranguiz (82′ Alario), Demirbay (61′ Andrich); Diaby, Adli, Bakker. Allenatore: Seoane.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta (78′ Pezzella); Koopmeiners; Malinovskyi (65′ Boga), Muriel (79′ Pessina). Allenatore: Gasperini.

Arbitro: Francois Letexier (Francia)

Ammoniti: 56′ Fosu-Mensah, 90′ Andrich, 90′ Diaby

Marcatori: 91′ Boga