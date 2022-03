Calciomercato, la Juventus sacrifica de Ligt | Finanzia l’ingaggio del big

La Juventus punta il big a parametro zero e sacrifica De Ligt per finanziarne l’ingaggio

La disfatta della Juventus in Champions League ha messo in evidenza ancor di più i tanti limiti della squadra di Massimiliano Allegri. Il Villareal ha segnato tre gol all’Allianz Stadium, mettendo in mostra tutte le lacune difensive dei bianconeri.

Non è un segreto che la difesa della Juventus necessita un rinnovamento. Non solo per l’età ormai avanzata di Bonucci, Chiellini e Alex Sandro, ma anche per la situazione di mercato legata a de Ligt. La società bianconera è da tempo a caccia di un rinforzo in quel reparto, in particolare un difensore centrale che possa giocare sia in una difesa a tre che centrale in una difesa a quattro.

Il nome caldo che circolare da tempo in casa Juve è quello di Antonio Rudiger. Il centrale del Chelsea non ha rinnovato il suo contratto in scadenza a giugno e ha parecchie richieste, soprattutto la tentazione del Real Madrid che da sempre fa vacillare qualsiasi giocatore.

La Juventus sacrifica de Ligt per finanziare Rudiger

Il difensore tedesco chiede circa 12 milioni netti a stagione ma sta realizzando che nessun club è disposto a garantirgli quella cifra. Abbassando le pretese, Rudiger potrebbe tornare ad essere un obiettivo concreto della Juventus. Il piano della ‘Vecchia Signora’ potrebbe essere quello di sacrificare Matthijs de Ligt per garantirsi un budget consistente per l’ingaggio di Rudiger e rimpiazzare l’olandese nel migliore dei modi.