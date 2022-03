Inter e Juventus, rivoluzione estiva: doppia coppia da sogno

Il calciomercato estivo può vedere un doppio clamoroso scenario per l’attacco di Juventus ed Inter: ipotesi rivoluzione

La stagione sta per volgere al termine, con i top club europei che stanno già valutando le prossime operazioni di calciomercato che potrebbero concretizzarsi nei mesi a venire. Juventus ed Inter vivono situazioni di classifica poi non troppo lontane. I nerazzurri hanno perso, per il momento, il ‘controllo’ sulla vetta occupata adesso dal Milan: la squadra di Allegri, invece, è in piena corsa per un posto utile alla qualificazione diretta alla prossima Champions League.

Ed è proprio dopo l’eliminazione contro il Villarreal che la società torinese non può permettersi ulteriori passi falso in Serie A. In tal senso, i destini di Juventus ed Inter possono intrecciarsi con quello del PSG, reduce anche quest’anno da una cocente delusione europea. La società di Al-Khelaifi può dare il via ad una rivoluzione che rischia di coinvolgere proprio le big italiane, con due nomi nel mirino della dirigenza francese.

Lautaro e Dybala: il PSG fa tremare la Serie A

La rivoluzione del PSG partirà dall’attacco, con Mbappè ormai sicuro di dire addio a zero ai francesi. Ma non solo. In bilico anche Mauro Icardi, Neymar e Leo Messi che, se dovessero, partire, aprirebbero a due colpi di primissimo piano per il reparto avanzato di Pochettino. La prima accoppiata da sogno potrebbe essere composta da Robert Lewandowski e Paulo Dybala. Il primo è in scadenza tra un anno e molto probabilmente lascerà il Bayern in estate. Per la ‘Joya’ i discorsi rinnovo sono ormai quasi accantonati, l’argentino dirà addio gratis tra tre mesi e mezzo.

La coppia alternativa prevederebbe, invece, l’assalto a Cristiano Ronaldo. L’ex Pallone d’Oro ha ormai rotto con il Manchester United, considerato una scelta errata dopo il suo addio alla Juventus. Il PSG lo ha già cercato in passato e può accoglierlo in estate: a far coppia con CR7 sarebbe in questo caso Lautaro Martinez. Il ‘Toro’, nonostante il recente rinnovo con l’Inter fino al 2026, rimane uno dei sogni di mercato di PSG ed altri top club europei.

Un doppio scenario all’orizzonte che può mettere nei guai Juventus ed Inter: Dybala e Lautaro nel mirino del PSG.