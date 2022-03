Calciomercato Juve, il grande ex lo porta via | Addio Dybala

Il futuro di Paulo Dybala sembra sempre più lontano dalla Juventus: prende corpo una partenza orchestrata da un grande ex

La questione legata al possibile rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus non manca mai di regalare aggiornamenti. E colpi di scena. Stavolta le novità sono legate alla possibile rivoluzione in seno ad un club che ha fallito prematuramente il grande obiettivo stagionale prefissato: la conquista della Champions League.

Non nuovo a mostrare interesse – per lui come per praticamente tutti i big presenti sul mercato – per il giocatore argentino, il PSG starebbe facendo più di un pensierino su Paulo Dybala. Il fallimento del progetto che ha previsto la contemporanea presenza di Leo Messi, Neymar Jr. e Kylian Mbappè, ha spinto la proprietà parigina a profonde riflessioni. Sarebbe imminnete un terremoto societario che prevede la destituzione di Leonardo dal ruolo di ds e il contestuale arrivo di una figura che ben conosce la Joya. E che avrebbe in mente, come primo colpo, proprio l’arrivo del fantasista bianconero.

Calciomercato Juve, lo scippo di Paratici: Dybala al PSG

Ad orchestrare lo ‘scherzetto’ alla Juve ci sarebbe una vecchia conoscenza del club torinese: quel Fabio Paratici già dg del Tottenham ma candidato numero uno a prendere il posto del brasiliano alla scrivania del PSG. L’ex delfino di Beppe Marotta è l’estimatore numero uno del giocatore argentino: il fatto di poterlo prendere a zero a costi tutto sommati ‘contenuti’ rispetto alle abitudini di Al-Khelaifi potrebbe rappresentare un’occasione ghiotta. Un bel biglietto da visita per il nuovo capo del mercato transalpino.

In tutto questo ovviamente devono incastrarsi i vari pezzi del puzzle. Dybala, almeno a parole, ha sempre espresso il desiderio di restare alla Juve come prima opzione. Non sembra più altrettanto convinta del matrimonio la società bianconera che, pur perdendo eventualmente il giocatore a zero, potrebbe dar fiato alla casse del club risparmiando gli oneri legati ad un contratto che comunque non sarebbe inferiore ai 7 milioni annui.