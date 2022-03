Serie A, le designazioni arbitrali della 30a giornata: i fischietti di Inter-Fiorentina e Roma-Lazio

L’AIA ha designato ufficialmente gli arbitri per le gare della 30esima giornata di Serie A: ecco le scelte per Inter-Fiorentina e Roma-Lazio

Chiusa nel peggiore dei modi l’avventura in Champions League delle italiane, è ora di tornare a concentrarsi sul campionato. Ci avviciniamo alla 30esima giornata di Serie A, che comincerà domani alle ore 18:45 con Sassuolo-Spezia.

Attenzione in particolare ai due big match: Inter-Fiorentina e Roma-Lazio. La sfida di San Siro è molto importante in ottica scudetto, ancora di più dopo la frenata dei nerazzurri a Torino. A dirigere la gara, come si apprende dal comunicato ufficiale rilasciato dall’AIA, ci sarà Chiffi.

Tantissima, inoltre, inoltre per la stracittadina romana, che vedrà affrontarsi nuovamente Jose Mourinho e Maurizio Sarri. Entrambi in corsa per l’Europa, i giallorossi voglio riscattare la bruciante sconfitta dell’andata. Per il derby l’arbitro scelto è Irrati, chiamato a gestire una situazione tutt’altro che semplice. Di seguito tutte le designazioni.

SASSUOLO-SPEZIA (18/03 ore 18:45)

VOLPI

VECCHI-CIPRIANI

IV UOMO: MIELE G.

VAR: MANGANIELLO

AVAR: GALETTO

GENOA-TORINO (18/03 ore 21:00)

MARIANI

BINDONI-LONGO

IV UOMO: MERAVIGLIA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: ZUFFERLI

NAPOLI-UDINESE (19/03 ore 15:00)

FOURNEAU

BACCINI-CECCONI

IV UOMO: COSSO

VAR: NASCA

AVAR: VIVENZI

INTER-FIORENTINA (19/03 ore 18:00)

CHIFFI

VALERIANI- PAGLIARDINI

IV UOMO: MARCHETTI

VAR: VALERI

AVAR: ZUFFERLI

CAGLIARI-MILAN (19/03 ore 20:45)

DI BELLO

PERETTI-DEL GIOVANE

IV UOMO: MARINELLI

VAR: FABBRI

AVAR: MELI

VENEZIA-SAMPDORIA (20/03 ore 12:30)

ORSATO

COSTANZO-PASSERI

IV UOMO: CAMPLONE

VAR: BANTI

AVAR: CARBONE

EMPOLI-HELLAS VERONA (20/03 ore 15:00)

MARCENARO

GIALLATINI-BRESMES

IV UOMO: GARIGLIO

VAR: MANGANIELLO

AVAR: DI IORIO

JUVENTUS-SALERNITANA (20/03 ore 15:00)

AYROLDI

DE MEO-MOKHTAR

IV UOMO: MARCHETTI

VAR: ABISSO

AVAR: ALASSIO

ROMA-LAZIO (20/03 ore 18:00)

IRRATI

IMPERIALE-BERTI

IV UOMO: PEZZUTO

VAR: DI PAOLO

AVAR: RANGHETTI

BOLOGNA-ATALANTA (20/03 ore 20:45)

MARESCA

MONDIN-BETTEGONI

IV UOMO: COSSO

VAR: PICCININI

AVAR: TEGONI