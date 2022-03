Juventus, Milan e Inter: Conte ‘beffa’ le tre big con lo scambio

Difensore in cambio dell’attaccante, il Tottenham di Antonio Conte fa sul serio con la possibilità concreta di stendere al tappeto Juventus, Inter e Milan

Non si hanno certezze assolute in merito alla permanenza di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham, ora ottavo in Premier a -6 zona Champions, anche nella prossima stagione. Tuttavia continuano a uscire voci su quelli che potrebbero essere gli acquisti estivi degli ‘Spurs’ dietro richiesta del tecnico salentino, il cui contratto scade nel 2023.

I londinesi dovranno rinforzarsi in tutti i reparti. Per l’attacco, al di là della suggestione Lukaku legata ovviamente alla eventuale partenza di Kane destinazione Manchester City, si parla pure di Memphis Depay. Il 28enne olandese non rientra nei piani futuri del Barcellona, nel quale è approdato a zero l’estate scorsa per volere dell’allora allenatore dei blaugrana, Ronald Koeman. Il nuovo, Xavi, ha progetti diversi in cui non è previsto il classe ’94 di Moordrecht che in Spagna dicono piaccia molto proprio a Conte.

A Depay sono interessate anche le big italiane: la Juventus in caso di addio di Dybala, l’Inter di Lautaro e il Milan in ottica rafforzamento del reparto avanzato. Il Barça è pronto a lasciarlo partire per una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro, tutta plusvalenza visto che il cartellino non è costato nulla. Paratici potrebbe chiudere l’affare con uno scambio.

Calciomercato Juventus, Inter e Milan: Conte si prende Depay ‘grazie’ a Tanganga

L’ex dirigente bianconero può offrire nello specifico Japhet Tanganga, centrale inglese di 22 anni che ha una valutazione simile a quella di Depay e che lo scorso gennaio era finito nei radar di Milan e Juve. Il profilo del classe ’99 potrebbe stuzzicare il Barcellona, a caccia di facce nuove per il reparto arretrato.