Tradimento eccellente, Conte si vendica e ‘saccheggia’ l’Inter

Il Manchester United è pronto a ribaltare il calciomercato: scippo al Tottenham che si ‘vendica’ saccheggiando l’Inter

Mancano ancora tre mesi alla fine della stagione, ma il calciomercato è già in fermento. Merito delle grandi d’Europa che hanno la necessità di far ripartire da zero il loro progetto.

Toccherà al Paris Saint-Germain, ormai pronto ad una vera e propria rivoluzione, ma anche al Manchester United. I ‘Red Devils’ a fine stagione saluteranno Rangnick e sono alla ricerca di un allenatore a cui affidare il progetto del rilancio. Proprio la crisi del Psg offre una possibilità al club inglese che ha in cima alle preferenze Mauricio Pochettino.

L’argentino lascerà Parigi a fine stagione e il ritorno in Premier League è tra le possibilità più concrete. Da tempo lo United lo segue e in estate potrebbe celebrarsi finalmente il ‘matrimonio’. Un affare che porterebbe anche ad un’altra conseguenza. Pochettino, infatti, chiederebbe alla società l’acquisto di Harry Kane, ‘suo’ bomber ai tempi del Tottenham. Gli ‘Spurs’ ovviamente chiederebbero una cifra importante, ma con l’offerta giusta sarebbe difficile trattenere l’attaccante. Si parla di una cessione che potrebbe arrivare anche a cento milioni di euro ed allora Conte avrebbe il tesoretto per andare a ‘saccheggiare’ l’Inter.

Calciomercato Inter, Conte alla carica: doppio colpo

Con gli introiti ottenuti dalla cessione di Kane al Manchester United, il Tottenham andrebbe a bussare proprio alla porta dall’Inter per un doppio colpo. Conte proverebbe a prendere dai nerazzurri Lautaro Martinez e Stefan de Vrij.

Affare non semplice il primo, visto che il ‘Toro’ ha da poco firmato il rinnovo di contratto, ma con un’offerta importante (intorno ai 70 milioni), Marotta potrebbe dare il suo via libera. Più semplice, invece, avere il sì per de Vrij, considerato il contratto in scadenza tra un anno e le mosse dei nerazzurri in entrata, come la ‘caccia’ a Bremer. L’eventuale doppia cessione consentirebbe all’Inter di ottenere un tesoro importante, circa cento milioni, da reinvestire sul mercato. Un intreccio da tenere in considerazione: da Manchester a Milano, passando per Londra.