Milan, occasione Ramos dal PSG: ma c’è un ostacolo

Il Milan continua a cercare rinforzi in difesa e una grande occasione potrebbe arrivare dal PSG: Sergio Ramos vuole lasciare i parigini, ma c’è un ostacolo

La corsa scudetto continua in Serie A ed è più fitta che mai. Inter, Milan e Napoli lottano per raggiungere la vetta a fine stagione, con i rossoneri attualmente in testa. Intanto si inizia a pensare anche al calciomercato estivo, dove il Milan avrà sicuramente bisogno di nuovi innesti in difesa.

La grande occasione per il reparto offensivo potrebbe arrivare dal PSG, dove secondo quanto riportato da ‘AS’, Sergio Ramos vorrebbe lasciare i parigini dopo una stagione caratterizzata dai tanti infortuni. Per arrivare allo spagnolo però ci sarebbe un ostacolo importante da dover superare.

Milan, Ramos vuole lasciare il PSG: occasione a giugno, ma deve abbassarsi l’ingaggio

Il PSG sta vivendo una stagione più difficile del previsto. Nonostante gli importanti investimenti su campioni del calibro di Messi e Sergio Ramos, i parigini hanno fallito sia in Champions League che in Coppa di Francia, rimanendo solo con l’obiettivo di vincere il campionato, il minimo. Così alcuni malumori sarebbero nati nello spogliatoio parigino, con Sergio Ramos che sarebbe uno di quelli che a fine stagione starebbe pensando di lasciare il club, nonostante il contratto fino al 2023.

Così a pensare allo spagnolo ex Real Madrid potrebbe essere il Milan, che in estate avrà sicuramente bisogno di rinforzare il reparto difensivo, visto anche il probabile addio di Alessio Romagnoli a parametro zero. Per arrivare a Sergio Ramos però l’ostacolo maggiore potrebbe essere l’ingaggio. Infatti al PSG lo spagnolo percepisce 12 milioni a stagione, una cifra troppo alta per le casse rossonere. Ma qualora accettasse di ridursi l’ingaggio potrebbe diventare un colpo molto importante per il calciomercato estivo del Milan.