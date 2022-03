Scatto per Bremer in Serie A | Pronte due contropartite più cash

Scatto per Bremer in Serie A: la big può mettere sul piatto due contropartite più cash anticipando la concorrenza. Tutti i dettagli

Gleison Bremer non ha tradito le attese. Il difensore brasiliano, osservato speciale della dirigenza nerazzurra in Torino–Inter, oltre alla solita ottima prestazione difensiva ha addirittura segnato la rete del momentaneo 1-0.

Continua così la sua stagione della definitiva consacrazione non solo come leader del Torino di Juric. Bremer, infatti, si è già affermato come uno dei migliori centrali del campionato ed è ormai da mesi nel mirino delle big di Serie A e non solo. Alla finestra ci sono anche i club di Premier League e nelle ultime settimane si è addirittura parlato del possibile interessamento del Bayern Monaco. Sono attive sul giocatore anche Inter, Milan e Juventus: ecco il possibile tentativo del club rossonero per bruciare la concorrenza.

Calciomercato Milan, la possibile offerta per Bremer | Cifre e dettagli

Il Milan rischia di perdere a parametro zero il proprio capitano, Alessio Romagnoli, e si sta già guardando intorno alla ricerca di un difensore centrale di assoluto livello. In prima fila ci sono Botman del Lille e lo stesso Bremer. Per arrivare al brasiliano, Maldini e Massara potrebbero mettere sul piatto i cartellini di Plizzari e Krunic. Milinkovic-Savic non ha dato garanzie a Juric e il Toro è così alla ricerca di un nuovo portiere per il presente e soprattutto futuro del club. Un’importante pedina potrebbe essere anche Krunic. Tuttavia, il Milan dovrà arrivare a coprire la richiesta di almeno 30 milioni di euro da parte del Torino. Staremo a vedere.