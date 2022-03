La Juventus segue Grimaldo che potrebbe però finire al Manchester United. I bianconeri potrebbero virare su Alex Telles, giocatore proprio dei Red Devils

La Juventus di Massimiliano Allegri sta continuando nel suo ruolino di marcia incredibile in questa seconda parte del campionato italiano di Serie A.

I bianconeri, dopo aver vinto allo Stadium contro lo Spezia di Thiago Motta, si sono imposti sabato pomeriggio a Marassi contro la Sampdoria di Marco Giampaolo. Tre punti vitali per la Vecchia Signora che conferma il suo quarto posto, visti anche i pareggi di Atalanta e Roma, e si lancia nella volata scudetto distante soltanto sette punti al momento, con la prima piazza che è occupata dalla capolista Milan, uscito vincitore dal match di San Siro contro l’Empoli di Aurelio Andreazzoli. Nel frattempo, il Napoli di Luciano Spalletti ha ripreso a macinare vittorie nonostante il tonfo casalingo con i rossoneri dello scorso turno, mentre l’Inter prosegue il suo momento no con un pareggio che serve a poco all’Olimpico Grande Torino.

Proprio un ex nerazzurro, in vista della prossima estate di calciomercato, potrebbe vestire la maglia della Juventus di Allegri. Stiamo parlando di Alex Telles, terzino sinistro brasiliano con passaporto italiano, che ha indossato i colori dell’Inter nella stagione 2015/2016 e che sembrerebbe in uscita dal Manchester United.

Calciomercato Juventus, ecco perché può arrivare Telles

L’arrivo di Telles alla Juventus segnerebbe l’epilogo di un intrigo internazionale che andrebbe a coinvolgere proprio la Vecchia Signora, il Manchester United ed il Benfica. Quest’ultimo club è il detentore del cartellino di Alejandro Grimaldo, terzino sinistro che piace ai bianconeri e ai Red Devils. Un affondo della squadra di Rangnick metterebbe però fuori gioco Cherubini e soci che andrebbero proprio a virare sull’opportunità Telles in prestito, visto lo scarso impiego del giocatore ex Porto in questa stagione.