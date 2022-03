PSG, Pochettino in bilico: idea Conte con regalo dalla Juventus

Il PSG conitnua ad avere evidenti problemi e Pochettino adesso rischia: idea Antonio Conte per la panchina e primo colpo nella Juventus

Tanta delusione attorno alla stagione del PSG, che ora rimane con solo il campionato da giocare. I parigini infatti dopo essere usciti dalla Coppa di Francia, sono stati rimontati dal Real Madrid ed eliminati dalla Champions League, obiettivo da anni del club francese.

Nonostante gli investimenti importanti il PSG non riesce a raggiungere gli obiettivi in Europa, così per la prossima stagione i parigini potrebbero pensare all’ennesimo cambio in panchina. Secondo quanto riportato da ‘L’Equipe’ tra i possibili sostituti di Pochettino in panchina ci sarebbe anche Antonio Conte. Il primo colpo potrebbe essere dalla Juventus.

PSG, idea Conte in panchina: Morata primo regalo

Il PSG continua a faticare a raggiungere i risultati sperati e il primo che potrebbe essere sacrificato sarebbe il tecnico Mauricio Pochettino. Dalla Francia tra i candidati per la panchina ci sarebbe anche Antonio Conte, attuale allenatore del Tottenham.

Nel caso in cui l’ex Inter e Juventus dovesse approdare sulla panchina del club parigino, la prima richiesta per l’attacco potrebbe essere Alvaro Morata. L’attaccante della Juventus sta vivendo un’ottima seconda parte di stagione, come dimostrato nella partita di ieri contro l’Empoli in cui ha messo a segno una doppietta. Così lo spagnolo, qualora non venisse riscattato dai bianconeri potrebbe essere il primo regalo per Antonio Conte al PSG.