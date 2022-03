È stallo per il rinnovo, la Juventus non molla: Cherubini sfida le big

Fase di stallo per il rinnovo di un importante calciatore, resta vivo l’interesse della Juventus in vista dell’estate: concorrenza super

La Juventus non sa più perdere. I bianconeri proseguono la lunga striscia personale di risultati positivi, dopo un inizio alquanto preoccupante. Il successo contro la Sampdoria, con protagonista assoluto Morata, è una conferma dei miglioramenti evidenti nella squadra di Massimiliano Allegri. E quale modo migliore per prepararsi in vista del Villarreal se non conquistando i tre punti in campionato.

Mercoledì i torinesi sono chiamati a disputare una gara da dentro o fuori e la tensione non è poca. Seppur l’avversario sulla carta sia indubbiamente, in Champions League sottovalutare può rivelarsi fatale. La Juve lo sa bene avendolo già testato sulla propria pelle nel recente passato – vedi Ajax, Lione e Porto -, non a caso a Marassi il tecnico livornese ha fatto riposare Dusan Vlahovic, entrato al minuto 65 della ripresa. Le questioni di campo la fanno da padrone in questo momento, ma la società è consapevole che per tornare definitivamente a splendere serviranno altri interventi di peso nella prossima sessione di calciomercato. Il reparto maggiormente indiziato in tal senso è senza dubbio il centrocampo. In particolare, nella lista dei desideri resta viva l’opzione Gavi.

Calciomercato Juventus, rinnovo Gavi in stallo: concorrenza monstre e super clausola

Il gioiello classe 2004 di proprietà del Barcellona è in scadenza di contratto giugno 2023. Stando a quanto si apprende da ‘Mundo Deportivo’, l’accordo tra le parti non sarebbe vicino e i discorsi per il rinnovo pare siano in una fase di stallo. I blaugrana, dal canto loro, confidano che il talento sarà riconoscente nei confronti del club che lo ha lanciato e ha creduto in lui.

La priorità di Gavi ad oggi sarebbe la permanenza e, dunque, il prolungamento dell’intesa. Ma la situazione comincia a diventare preoccupante, anche per via dei numerosi top club interessati. Oltre alla Juventus, infatti, ci sarebbero pure United, Chelsea, Liverpool, Bayern Monaco e PSG. Il centrocampista ha una clausola da 50 milioni di euro fino al 30 giugno, poi si alzerà a 100. Operazione molto complicata, ma la Juventus non vuole mollare.