Polveriera Psg, clamoroso annuncio: “Al-Khelaifi lascia il club”

L’eliminazione dalla Champions League ha scatenato le critiche sul Psg. Si preannuncia una rivoluzione, a partire da Al-Khelaifi

L’eliminazione del Psg dalla Champions League continua a far discutere. Non sono bastati gli investimenti milionari per superare il turno con il Real Madrid, tanto da mettere in dubbio la permanenza di Leonardo e Al-Khelaifi.

Sono stati proprio il direttore sportivo ed il presidente a confezionare gli acquisti faraonici di fuoriclasse come Donnarumma, Messi e Sergio Ramos. Le spese folli non sono bastate, il Real Madrid si è dimostrato superiore, passando meritatamente ai quarti di finale. Inevitabili le critiche e i rumors su possibili addii. Secondo il giornalista Romain Molina, penna di BBC, CNN e The Guardian, all’orizzonte ci sarebbe una vera e propria rivoluzione. Al termine della stagione infatti, potrebbero esserci tre addii in casa Psg: Al-Khelaifi, Leonardo e Mbappè.

Psg, arriva l’indiscrezione: Al-Khelaifi, Pochettino, Mbappè e Leonardo vicini all’addio

Al-Khelaifi potrebbe lasciare il Psg. L’indiscrezione, figlia dell’ennesima eliminazione dalla Champions League, potrebbe concretizzarsi al termine della stagione. Le voci, seppur prontamente smentite da RMC Sports, rappresentano un pericolo per la società parigina. Il patron ha investito più di un miliardo di euro nei suoi 10 anni di presidenza, chiudendo contratti a cifre monstre. L’eventuale separazione provocherebbe un effetto boomerang su tutta la rosa, a partire da Mbappè, ormai ai saluti.

Se tutto fosse clamorosamente vero, diventerebbero inevitabili le partenze del ds Leonardo e del tecnico Pochettino. Saranno decisive le prossime settimane, intanto il Psg si tuffa sul campionato, cercando di conquistare il prima possibile la vittoria matematica dello scudetto.