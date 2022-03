Calciomercato Milan, nuova stella per l’attacco | Cifre e dettagli

Calciomercato Milan, nuova stella per l’attacco: il prezzo è già salito a 35-40 milioni di euro. Tutti i dettagli

Si è conclusa la tre giorni di coppe europee con la vittoria dell’Atalanta contro il Bayer Leverkusen. Gasperini ha ritrovato un super Muriel e il solito Malinovskyi e andrà in Germania con due risultati su tre disponibili per il passaggio del turno ai quarti di finale.

Ha vinto anche la Roma in Conference League, mentre martedì l’Inter di Simone Inzaghi è stata eliminata dalla Champions League per mano del Liverpool nonostante la vittoria ad Anfield. Nella prossima settimana toccherà alla Juventus di Massimiliano Allegri, impegnata all’Allianz Stadium contro il Villarreal. Giovedì torneranno invece subito in campo Roma e Atalanta: ecco il possibile osservato speciale in casa Bayer Leverkusen.

Calciomercato Milan, occhi su Moussa Diaby: tutti i dettagli

A riaccendere le speranze al Gewiss Stadium per la squadra tedesca è stato Moussa Diaby. L’esterno classe 1999 ex PSG sta vivendo un’ottima stagione e ha già realizzato ben 16 gol e 9 assist tra Bundesliga ed Europa League. Il francese è uno dei gioielli in vetrina del Bayer Leverkusen e nel prossimo calciomercato estivo non è da escludere il possibile tentativo del Milan. Maldini e Massara sono infatti alla ricerca di un esterno di livello per rinforzare la trequarti e nel mirino potrebbe finire anche il 22enne ex PSG. Con un lungo contratto fino al 2025, Diaby è già valutato almeno 35-40 milioni di euro. Servirà dunque un importante sforzo economico per i rossoneri e con ogni probabilità anche un sacrificio in uscita. Occhi puntati anche su Diaby.