Donnarumma-Milan, spunta il retroscena che fa ‘sorridere’ i rossoneri

Nelle ultime ore il portiere italiano del Psg, Gianluigi Donnarumma, è stato criticato per l’errore in Champions: il retroscena

L’ex estremo difensore del Milan, sotto pressione da Benzema, ha perso il controllo della sfera regalando, per certi versi, il gol al Real Madrid subito dopo con l’attaccante francese micidiale a pochi metri.

Il suo errore ha fatto il giro del mondo con il filmato diventato virale sui social. Ancora una delusione in casa PSG con l’eliminazione in Champions League con il Real Madrid che continua la sua avventura sotto la gestione di Carlo Ancelotti.

Come riportato dall’edizione de “Il Corriere della Sera”, il Psg crede ancora nelle sue qualità e non dirà addio fino al termine del suo contratto nel 2026. Inoltre, secondo il quotidiano lo stesso giovane portiere italiano ha svelato a qualche amico intimo di provare nostalgia per la città in cui è cresciuto. Al momento, però, si tratta soltanto di sue sensazioni visto che al momento Mike Maignan è stato una vera e propria scoperta per la Serie A.

Donnarumma-Milan, una storia d’amore finita

In estate il suo trasferimento dal Milan al PSG ha fatto infuriare i tifosi rossoneri, che si sono sentiti traditi dal prodotto del settore giovanile rossonero. Da tanti anni a Milano, Donnarumma ha preferito non prolungare il suo contratto per sposare il progetto scoppiettante dei parigini. Ma subito è arrivata la doccia fredda con l’eliminazione in Champions League, ma la nostalgia di casa si fa sentire spesso. Ora il suo errore è stato decisivo, ma il portiere della Nazionale italiana cercherà di tornare protagonista mettendo in mostra tutte le sue qualità che l’hanno fatto diventare uno dei migliori al mondo.