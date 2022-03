Rottura e addio, Allegri gongola: colpaccio low cost

La Juventus può avvicinarsi ad un grande colpo per l’anno prossimo: il gioiello rompe con il top club

Archiviato il successo in campionato sullo Spezia, la Juventus è già pronta ad affrontare il prossimo ostacolo di Serie A: la Sampdoria. Nei pensieri di Allegri, oltre al prossimo decisivo match di Champions League contro il Villarreal, vi è il calciomercato. Dopo aver abbracciato di buon grado gli arrivi di Zakaria e Vlahovic lo scorso gennaio, il tecnico livornese si aspetta altri colpi di peso per poter competere ai vertici in Italia ed Europa nella prossima stagione. Diverse le priorità per la rosa della ‘Vecchia Signora’.

Dalla difesa che potrebbe vedere la cessione di de Ligt, passando per mediana e attacco dove molto potrebbe mutare nello scacchiere tattico di Allegri: Rabiot e Arthur restano in bilico mentre Dybala e Morata saluteranno con ogni probabilità la Torino bianconera. Tornando alla retroguardia, però, dalla Spagna arrivano novità importanti che possono far gioire Allegri: il gioiello può arrivare a costi contenuti a fine stagione.

Segnali da Barcellona, colpo Juventus: c’è la rottura

Secondo quanto riportato da ‘Elnacional.cat‘, il Barcellona sembrerebbe sempre più lontano dal rinnovo di Ronald Araujo. Il talentuoso centrale uruguagio, in scadenza il 30 giugno 2023, piace da tempo a Juventus, Manchester United e Manchester City. I discorsi per il rinnovo con il club di Laporta sono avviati da tempo ma adesso, la situazione pare drasticamente cambiata in negativo. Araujo vuole uno stipendio tra i migliori della rosa di Xavi: il Barcellona, però, non intende accontentarlo.

Il fatto, poi, che i catalani abbiano acquistato già Christensen dal Chelsea a zero per l’anno prossimo, concedendo al danese uno stipendio superiore all’offerta di rinnovo per Araujo, ha portato ad una vera e propria rottura. Il 23enne ex Boston River sembra dunque destinato a dire addio al Barcellona, nonostante rappresenti una pedina fondamentale per l’attuale difesa a disposizione di Xavi.

La Juventus resta vigile alla finestra: Araujo può essere uno dei primi colpi per la squadra di Allegri in vista del prossimo anno.