Calciomercato, maxi ingaggio e colpo a zero | La Juve va ko

Missione difesa per la Juventus ma anche per altre squadre. Gli obiettivi possibili sono molteplici e possono accomunare svariati top club: caccia all’ingaggio più alto

Uno dei reparti sotto maggiore osservazione per il prossimo futuro della Juventus è certamente la difesa, che potrebbe subire un restyling vista l’età avanzata di alcuni interpreti importanti come Bonucci e Chiellini, con soprattutto quest’ultimo che non da garanzie dal punto di vista fisico. Le difficoltà quest’anno, al netto del totem de Ligt, non sono mancate, e Nedved e soci per la prossima estate si guardano intorno a caccia anche di occasioni per allungare le rotazioni nel reparto arretrato.

Al di là del giovane Gatti, ora in prestito al Frosinone, e di un obiettivo che alletta molte come Bremer, la Juve era stata accostata nelle scorse settimane anche ad una ghiotta chance a parametro zero come Jason Denayer. Il possente difensore del Belgio è in scadenza contrattuale col Lione, e come tutti i futuri parametri zero può già accordarsi in vista della prossima stagione.

Calciomercato Juventus, Denayer occasione per il PSG: basta un maxi ingaggio

A 26 anni il centrale belga è nel pieno della maturità e non sembra affatto intenzionato a rinnovare il contratto col Lione, motivo per cui viste qualità fisiche ed esperienza accumulata, si presenta come un’occasione importante per chiunque voglia prenderlo a costo zero. In Italia oltre ai bianconeri ci sarebbe anche il Napoli, ma il vero pericolo per la Juventus di Allegri potrebbe arrivare dall’estero, e nello specifico proprio dal paese in cui gioca attualmente il belga, ovvero la Francia.

Le italiane infatti potrebbero essere beffate e bruciate sul tempo dal solito Paris Saint Germain acchiappatutto, che ha evidenti problemi numerici nel pacchetto centrale, viste le poche garanzie che ha dato Sergio Ramos. Lo spagnolo infatti ha uno stipendio monstre ma non è quasi mai sceso in campo, ed anche dal punto di vista delle rotazioni un difensore più giovane ma comunque esperto come Denayer, che peraltro milita già in Francia, potrebbe essere utilissimo. I francesi potrebbero convincere il ragazzo con un maxi ingaggio dei loro facendo saltare il banco, senza contare che giocando in Ligue 1 potranno tenerlo sotto stretta osservazione.