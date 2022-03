Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha diramato la lista dei convocati per la sfida con la Sampdoria: la scelta su Paulo Dybala

“Quelle davanti sono davanti e davanti rimarranno”. Così Massimiliano Allegri oggi in conferenza stampa sul possibile obiettivo scudetto per la Juventus. Non ha dubbi il tecnico livornese, almeno apparentemente. Il principale trofeo Nazionale non è più alla portata dei bianconeri per quest’anno.

Eppure questo campionato è molto strano e ha ancora tantissime cose da dire. Il traguardo è realmente molto complicato in effetti, ma la sensazione è che la ‘Vecchia Signora’ voglia provare a vincerle tutte per rimanere nella scia delle prime tre, oltre a blindare quantomeno il quarto posto. Il prossimo impegno si chiama Sampdoria e non è affatto da sottovalutare. Per la sfida coi blucerchiati, in programma domani alle ore 18:00, il mister ritrova tra i convocati Alex Sandro e De Sciglio.

I convocati di Allegri per Sampdoria-Juventus: tornano Alex Sandro e De Sciglio, out Bonucci e Dybala

Neanche in panchina, invece, Dybala e Bonucci. Allegri ha specificato in conferenza che entrambi sono sulla via del recupero. A breve, dunque, rientreranno e la speranza dell’allenatore è che possano tornare a disposizione mercoledì contro il Villarreal. La spedizione per Genova è composta da 19 giocatori in totale. Di seguito la lista completa.

PORTIERI: Szczesny, Pinsoglio, Perin;

DIFENSORI: De Sciglio, De Ligt, Danilo, Cuadrado, Pellegrini, Alex Sandro, Rugani, Stramaccioni;

CENTROCAMPISTI: Arthur, Rabiot, Locatelli, Miretti;

ATTACCANTI: Vlahovic, Morata, Kean, Aké.