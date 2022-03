L’Inter di Simone Inzaghi potrebbe mettere gli occhi su Josip Brekalo, attaccante del Torino di Ivan Juric: le ultimissime notizie di calciomercato sui nerazzurri

L’Inter di Simone Inzaghi è a caccia di continuità e, quindi, di vittorie dopo un mese di febbraio senza i tre punti nel campionato italiano di Serie A.

I nerazzurri hanno infatti mandato in archivio 28 giorni da incubo dove sono arrivate sconfitte decisamente pesanti, basti pensare al derby o al match contro il Sassuolo, e pareggi altrettanto deludenti come quello in casa del Genoa di Blessin. Nell’ultimo turno di campionato però, l’Inter ha battuto anche agilmente la Salernitana di Davide Nicola con un rotondo 5-0 e si è candidata, nuovamente, alla vittoria dello scudetto, che sarà come abbiamo potuto constatare una lotta a tre con il Milan e il Napoli, uscito però sconfitto proprio dallo scontro diretto con i rossoneri domenica scorsa.

Per continuare a sognare, l’Inter affronterà il Torino di Ivan Juric domenica sera in trasferta in quella che sarà una gara delicatissima vista la forza dei granata e le ambizioni della Beneamata. Nel frattempo è sempre vivo il binario del calciomercato in vista della prossima estate con i nerazzurri che potrebbero fare molta attenzione alla prestazione di Josip Brekalo, attaccante croato di Juric che sta impressionando nel suo primo anno in Italia in Serie A.

Calciomercato Inter, occhi su Brekalo: i dettagli

Josip Brekalo, che ha una valutazione non inferiore ai 15 milioni di euro per il cartellino, è di certo una delle stelle del Torino di Juric. Il giocatore croato, per le sue caratteristiche, può svariare su tutto il fronte offensivo e sarebbe un jolly molto interessante per l’Inter del futuro che, nei prossimi mesi, dovrebbe lasciar andare Alexis Sanchez. Brekalo, per fisico e tecnica, ha qualche specifica molto simile a quelle del cileno e potrebbe essere il sostituto perfetto dell’ex Barcellona in caso di addio con rescissione come ci si aspetta nei prossimi mesi di trattative o l’alternativa al mancato arrivo in nerazzurro di Paulo Dybala, obiettivo caldissimo di Marotta.